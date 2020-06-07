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  3. Doğal öksürük şurubu sarımsak suyu
07 Haziran 2020 Pazar 22:02 | Son Güncelleme:

Doğal öksürük şurubu sarımsak suyu

Doğal öksürük şurubu sarımsak suyu

Birçok kişi kokusu yüzünden sarımsak yemek istemez.

Sarımsak yiyince ağız kokusu oluşur ve bu koku diğer insanları rahatsız eder. Dişleri fırçalamak da kokuyu engellemez. İşte bu sebepten dolayı sarımsak yemek yerine kullanılabilir. Ayrıca sarımsak suyu sağlık açısından da çok faydalıdır, birçok hastalık için şifa kaynağıdır. Astım rahatsızlığı için bir bardak su içine 2 yemek kaşığı bal ve 10 damla sarımsak suyu damlatın. İyice karıştırın ve bu karışımı tüketin. Öksürüğe iyi gelmesi de sarımsak suyu faydaları arasındadır. Bitkisel tedavi uzmanları sarımsak suyunu öksürüğü doğal yollarla kesmek için öneriyor.

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