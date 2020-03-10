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Doğal antibiyotik sinirli ot

Doğal antibiyotik sinirli ot

Çayı ve lapası yapılan sinirli ot, antibiyotik etkisi yapıyor. Balgam, öksürük ve akciğer astımına çare olan 'sinirli ot' guatrı da küçültüyor.

Doğal antibiyotik özelliği kanıtlanmış sinirli ot, “bağa yaprağı” veya “ateş yaprağı” olarak da bilinmektedir. Sinirli ot bitkisinin antibiyotik etkisi, bilimsel anlamda kanıtlanmıştır. Solunum sistemi ve ilgili organlar açısından da birçok faydası bulunan sinirli ot bitkisi, bitkisel tedavi uzmanları tarafından balgam, öksürük, boğmaca, akciğer astımı ve akciğer tüberkülozu rahatsızlıkları üzerinde etkili olduğu söyleniyor. 

 Sinirli otun bir diğer faydası, taze yapraklarının ovalanarak, biraz da tuz ile karıştırılarak boğaza sarılması suretiyle, guatrı küçültmesi olayıdır. Bunun yanında sinirli otun, ayak altında oluşan kabarcıklara ve şişmelere de iyi geldiği söylenmektedir. Yaraların kapatılması, sinirli otun en büyük etkilerinden biridir. Bitkisel tedavi uzmanları lapanın hazırlanışını “Dar ya da geniş yapraklı sinirli ot yaprakları toplanarak yıkanır. Ardından, yapraklar lapa haline getirilene kadar merdane ya da benzer bir gereçle ezilir” şeklinde tarif ediyor. 


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