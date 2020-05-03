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  3. Diziye özenip ekipleri çağırdı

Diziye özenip ekipleri çağırdı

Diziye özenip ekipleri çağırdı

Polis, ‘Arka Sokaklar' dizisine özenip kendileriyle playstation oynamak isteyen engelli çocuğu kırmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis, vatandaşlar için seferber oldu. İstanbul Kartal'da yaşayan engelli Ersin Akyüz, "Arka Sokaklar" dizisine özendiğini, polisleri çok sevdiğini ve onlarla playstation oynamak istediğini söyledi. 

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, hiç zaman kaybetmeden Ersin'i evinde ziyaret etti. Polisleri karşısında gören ve hayalini gerçekleştiren engelli çocuk duygusal anlar yaşadı.  


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