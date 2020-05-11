Diz ağrısından zayıflayarak kurtulun

Yük arttığı zaman öncelikle dizde ve belde, yükü en çok taşıyan bölgelerde şikayetlerle karşılaşıyoruz. O yüzden yapılabilecek en iyi şey kilo kontrolü. Burada önemli olan güçlü kas. Güçlü kas için spor gerekir. Diz ağrılarını geciktirmek için yürüme iyi bir spordur. Ağır sporlar yapmaya gerek yok. Bu ikisinin yapılması ileride oluşabilecek diz ağrılarına karşı alınabilecek en iyi önlem olur. Kaslarla dizin yükünü paylaşıyoruz, kilo almayarak dize az yük getiriyoruz. Dizi koruma altına alıyoruz. Yürüme de bilinçsiz yapılmamalı. 20'li yaşlardan sonra kadınlarda kaçınılmaz olan diz ağrılarından korunmak için genç yaşlarda kilo kontrolü ve düzenli spor yapılması gerekiyor” diyor.