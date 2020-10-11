Diyabetten 10 adımda kurtulma rehberi

Dünyanın bir numaralı ölüm nedeni kalp-damar hastalığı, kalp-damar hastalığının bir numaralı nedeni de diyabet. Araştırmalar ortaya koyuyor ki, beslenme alışkanlıklarımız sağlığımızı direkt etkiliyor, yanlış beslenerek hasta oluyor, doğru beslenerek de şifa buluyoruz. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş “Eğer sağlıklı beslenmeye geri dönmezsek önümüzdeki yıllarda nüfusun tamamı diyabet hastası olacak. Şekerinizi kontrol altına almak için düşük kalorili değil düşük glisemik indeksli bir diyet yapmanız gerekiyor” dedi.



ANTİ-DİYABET YAŞAM TARZI

Tip-2 diyabetten korunmak için anti-diyabet beslenmeyle şekillenen yaşam tarzının bir zorunluluk olarak benimsenmesi gerekiyor. Genetik yapımız şekerle, karbonhidratlarla dolu modern çağın beslenme modeli için tasarlanmadı. Biz onu içi şeker dolu gazlı içecekler, çikolatalar, tatlılar, bol ekmek, bol makarna ile şeker bombardımanına tutuyoruz. Oysa ekmeği ve şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. İşte Dr. Aktaş’ın diyabetten kurtaran önerileri:

ŞEKERDEN UZAK DURUN



Bir Tip-2 diyabet hastası tatlıdan, şekerden, hatta meyveden bile uzak durmalı.

EKMEK VE TÜM BUĞDAY ÜRÜNLERİ YASAK



Vücut tatlı ile ekmek arasındaki farkı bilmez! Ekmek, makarna gibi tüm buğday ürünlerinin tamamı vücut tarafından şeker olarak algılanır. Tip-2 diyabetten kurtulmak istiyorsanız ekmeği, buğday ürünlerini tamamen keseceksiniz.

İŞLENMİŞ YİYECEKLERİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN



Endüstriyel olarak üretilmiş tüm yiyecekler katkı maddeleri, boyalar, kimyasallarla doludur. Vücuttaki enflamasyonu artıran bu toksik bombardıman, insülin direncini tetikler, Tip-2 diyabete zemin hazırlar, hastalığın ilerlemesine neden olur.

SAĞLIKLI YAĞ TÜKETİN



Tip-2 diyabeti yenmenizi sağlayacak bir şey varsa o da sağlıklı yağlardır. Dengeli bir kan şekeri için diyetinizin başköşesinde tereyağı, soğuk sıkma zeytinyağı ve ceviz, fındık, badem gibi yağlı kuruyemişler olmalı.

PROBİYOTİK ZENGİNİ BESLENİN



Bol bol fermente gıda -ev yoğurdu, ev sirkesi, evde kurulmuş turşu, şirden mayasıyla yapılmış peynir- tüketin. Bağırsak floranızdaki dost bakterileri artırmak, kilo vermenize, insülin direncini kırarak tip 2 diyabetten kurtulmanıza yardımcı olur.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNDEN FAYDALANIN



Tip-2 diyabet hastalığının tedavisinde etkisi kanıtlanmış besin takviyelerinden biri de omega-3 yağ asitleridir. Kilo kontrolüne yardımcı olan, insülin direncini kıran omega-3 yağ asitlerinden sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkes faydalanmalı.

D VİTAMİNİ REZERVİNİ DOLU TUTUN



Tüm hücreleri etkileyen ve tüm metabolik fonksiyonlarda rol alan bu hormonun eksikliği insülin direncini artırır. Tip-2 diyabetle savaşta esas hedef bu direnci kırmak olduğuna göre, D vitamini değerlerinizin 80-150 nmol/L arasında olmasına dikkat etmelisiniz.

BİTKİSEL TAKVİYELERDEN DESTEK ALIN



Diyetinizi insülin dalgalanmalarını, açlık ataklarını kontrol altına almaya yardımcı olan çörek otu takviyesi; diyabetle savaşan zeytinyağı özü ile destekleyin. Bu bitkisel güçlerin Tip-2 diyabetin tedavisindeki etkisi pek çok bilimsel araştırmayla kanıtlanmıştır.

HAREKETLİ BİR YAŞAM SÜRÜN



Anti-diyabet bir beslenme modelini egzersizle desteklediğinizde insülin direnciniz kırılacak, kan şekeriniz daha çabuk düzene girecektir.

SEBZELERİ MEVSİMİNDE YİYİN



Serada yetişmiş sebzeler, bitkiler bol miktarda tarım ilacı, hormon içerir. Bu besinler yoluyla vücudunuza aldığınız toksik maddeler tüm hücresel fonksiyonları olumsuz etkiler, diyabeti derinleştirir. Sebzeleri doğanın size sunduğu mevsimde tüketin.