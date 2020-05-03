Diyabete gebe kalmayın

Yapılan testler ile tanısı konulan gebelik diyabetinde anne adayları, doğumdan sonraki süreçte de Tip 2 diyabet hastası olabilir ya da ikinci gebeliklerinde de aynı sorunu yaşayabilirler. Egzersiz ve sağlıklı beslenmenin pek çok hastalığı önlediğini söyleyen Doç. Dr. Sabri Sayınalp, “Gebelik diyabeti öyküsü olan kadınlar daima beslenmelerine dikkat etmeli, egzersiz yapmalılar” dedi.