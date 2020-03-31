Diyabet düşmanı zeytin yaprağı çayı

Zeytin yaprağı çayının uzmanlar tarafından önerilen faydaları şöyle sıralanıyor: Zeytin yaprağında bulunan antibakteriyel bileşenler sayesinde vücudumuzdaki bakterilerin temizlenmesi sağlanıyor. Antiviral özelliğiyle virüslerle savaşarak bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve hastalıklara yakalanma riskini azaltabiliyor. İnsülin direncini artırarak kan şekerini düzenliyor. Özellikle şeker hastalarının doğru kullanması halinde fayda sağlayabileceği söyleniyor fakat tüketiminizin mutlaka doktor kontrolünde olması gerekiyor. Zeytin yaprağı çayı, tansiyon dengeleyici özelliği sayesinde yüksek tansiyonu düşürüyor. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı da mücadele veriyor.