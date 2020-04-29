Dişleri fırçalamak oruç bozmaz

En büyük sebebi diş eti iltihabıdır. Ayrıca protezler de ağız kokusu yapabilir. Diğer taraftan bronşlar ve mideyle ilgili kokular da meydana gelebilir. Bilhassa, daha önce yediğimiz gıdalar ve midenin boş olması, koku olasılığını artırır. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Diş fırçalamak vücudu besleyen bir durum olmadığı için oruçluyken diş macununu yutmamak kaydıyla diş fırçalamanın bir mahsuru yok. Ağız spreyleri oruçluyken de rahatlıkla kullanılabilir, kokuyu gideren ağız gargaraları ise yutmamak kaydıyla gün içinde birkaç kez tekrarlanabilir. Ayrıca tükürük salgısını arttırıcı tedbirler bu kokuyu baskılar. Ramazandan önce de kişiler diş bakımı yaptırırsa böyle bir sorunla karşılaşmaz” dedi.

EN BASİTİ TUZLU SUYLA GARGARA



İftardan ve sahurdan sonra dişlerin daha özenle fırçalanması gerekir. Bir ay boyunca dilaltı ve diş eti bölgelerinin iyice temizlenmesini, bir de ağız antiseptiği kullanılmasını özellikle öneriyoruz. En basiti; tuzlu suyla gargara yapmaktır, daha etkili olan anti bakteriyel gargara ya da ağız spreyi gibi ürünler de kullanılabilir.