  • $7,734
  • 9,0718
  • 470.56
  • 1145.24
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Eylül 2020 Çarşamba 20:03 | Son Güncelleme:

Dişler tel takmadan da düzelebilir

Dişler tel takmadan da düzelebilir

Yamuk, çarpık dişler için kesin çözüm olan diş telini, bazı insanlar estetik kaygılar, kullanım zorluğu gibi nedenlerle tercih etmek istemeyebiliyorlar.

Bu noktada hafif ve orta derecedeki yamukluklar için tel takmadan şeffaf plaklarla dişleri düzeltmek mümkün. Ortadontik tel tedavisinin ileri vakalarda uygulandığını belirten Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Basit vakalarda şeffaf plaklara başvuruyoruz. Böylelikle dişlerdeki eğrilikler hastanın görünümüne zarar vermeden ortadan kalkmış oluyor” dedi. Zogun, “Hastanın şeffaf plağa uygun olup olmadığını anlamak için alt üst ölçü alırız. Bu alınan ölçü üzerinden dijital bir planlama yapılır. Dijital planlamada eğer bu hasta şeffaf plağa uygunsa tedavi başlar” dedi. Şeffaf plakların tellere göre en güzel farklarından biri de hastanın tüm gün plakları takmasına gerek kalmaması. Diş Hekimi Zogun, “18 saat takılması yeterli olabiliyor. Geriye kalan 6 saatte hastalar sosyalleştikleri, işe gittikleri zamanlarda çıkarabiliyor. Takıp çıkarması zaten çok kolay kendiniz uygulayabilirsiniz” diye konuştu.

<p>Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr</p>

Biden, 'inşallah' mı dedi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Azerbaycan, işgalci Ermenistan'ın kayıp verdiği anların görüntüsünü paylaştı

Evde çalışırken verimi artıran koşullar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.