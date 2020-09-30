Dişler tel takmadan da düzelebilir

Bu noktada hafif ve orta derecedeki yamukluklar için tel takmadan şeffaf plaklarla dişleri düzeltmek mümkün. Ortadontik tel tedavisinin ileri vakalarda uygulandığını belirten Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Basit vakalarda şeffaf plaklara başvuruyoruz. Böylelikle dişlerdeki eğrilikler hastanın görünümüne zarar vermeden ortadan kalkmış oluyor” dedi. Zogun, “Hastanın şeffaf plağa uygun olup olmadığını anlamak için alt üst ölçü alırız. Bu alınan ölçü üzerinden dijital bir planlama yapılır. Dijital planlamada eğer bu hasta şeffaf plağa uygunsa tedavi başlar” dedi. Şeffaf plakların tellere göre en güzel farklarından biri de hastanın tüm gün plakları takmasına gerek kalmaması. Diş Hekimi Zogun, “18 saat takılması yeterli olabiliyor. Geriye kalan 6 saatte hastalar sosyalleştikleri, işe gittikleri zamanlarda çıkarabiliyor. Takıp çıkarması zaten çok kolay kendiniz uygulayabilirsiniz” diye konuştu.