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  3. Diş hekimlerinden uyarı: Acil değilse erteleyin
03 Haziran 2020 Çarşamba 18:35 | Son Güncelleme:

Diş hekimlerinden uyarı: Acil değilse erteleyin

Diş hekimlerinden uyarı: Acil değilse erteleyin

Koronavirüs salgınında en fazla risk altında bulunan sağlık çalışanlarının içinde diş hekimleri de yer alıyor.

Normalleşme dönemiyle birlikte artan diş hekimi randevularına dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberde ağrı, enfeksiyon, kanama ve travma kaynaklı rahatsızlıkların diş hekimliğinde acil ve zorunlu hizmetler olarak tanımlandığını hatırlattı. Prof. Dr. Selçuk Basa, “Bunun dışındaki işlemler de normalleşme sürecinin başlamasıyla yapılmaya başlandı. Ancak hastalar rahatsızlıklarının acil bir durum olup olmadığına karar veremiyorlarsa ya da var olan problemin bir diş hekimi müdahalesi gerektirip gerektirmeyeceğini bilmiyorlarsa mutlaka hekimleriyle telefon, mesajlaşma veya video konferans yoluyla bağlantı kurarak durumları hakkında bilgi almalı, gerekiyorsa sağlık kuruluşlarına başvurmalıdırlar. Estetik vb. gibi acil tanımının dışında kalan tedaviler normalleşme süreci ile birlikte yapılmaya başlanacaktır. Bu gibi işlemlerin bir süre ertelenmesinin fayda sağlayacağı bilinmektedir” açıklamasında bulundu.

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