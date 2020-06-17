Diş fırçalamak diyabetten koruyor

Prof. Dr. Aydın, “Diyabeti olan kişilerde diş eti problemleri de varsa kan şekeri kontrolü zorlaşıyor. Bunun uzantısı olarak da diyabetin yol açtığı sağlık problemleri daha sık karşımıza çıkıyor. Diyabete ait komplikasyonlar 2 katı oranında fazla görülüyor. Hatta bazı çalışmalar da kalp krizine bağlı ölüm riskinin de diyabeti olup da diş eti problemleri olan insanlarda 3 kat fazla olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Diyabeti olan kişilerde diş eti sorunlarının tedavi edilmesinin kan şekeri kontrolünü de sağladığını anlatan Prof. Dr. Hasan Aydın, “Dolayısıyla diş sağlığına önem vermek kişide diyabet gelişim riskini azaltıyor. 50 yaş altı ve üstü bireyleri değerlendirdiğinizde 50 yaş altında günde 2 kez diş fırçalamanın diyabet riskini yüzde 10 azalttığını görüyoruz. Günde 3 kez fırçalamak da yüzde 14 azaltıyor” diye konuştu.