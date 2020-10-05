Diriliş Ertuğrul'un Gökçe Hatun'u Burcu Kıratlı yeni projesine imza attı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alarak Ortadoğu’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burcu Kıratlı, yeni sezon için dizi anlaşmasına imzasını attı. Oyuncu "Aralıkta yüksek ihtimal setlere bir dizi projesiyle dönüyorum. Kanaldan haber bekliyoruz" diyerek daha fazla projesi hakkında bilgi vermek istemedi.