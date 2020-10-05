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  • Diriliş Ertuğrul'un Gökçe Hatun'u Burcu Kıratlı yeni projesine imza attı!
05 Ekim 2020 Pazartesi 19:44 | Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'un Gökçe Hatun'u Burcu Kıratlı yeni projesine imza attı!

Diriliş Ertuğrul'un Gökçe Hatun'u Burcu Kıratlı yeni projesine imza attı!

En son 'Diriliş Ertuğrul'da rol alan Burcu Kıratlı, Zorlu'da objektiflere yansıdı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alarak Ortadoğu’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burcu Kıratlı, yeni sezon için dizi anlaşmasına imzasını attı. Oyuncu "Aralıkta yüksek ihtimal setlere bir dizi projesiyle dönüyorum. Kanaldan haber bekliyoruz" diyerek daha fazla projesi hakkında bilgi vermek istemedi.

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