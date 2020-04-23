Diriliş Ertuğrul bundan böyle her akşam 360 ekranlarında izleyiciyle buluşacak

Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul, üç kıtada altı asır boyunca hüküm süren ihtişamlı Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu hazırlayan döneme ve Ertuğrul Gazi’nin hikâyesine ışık tutuyor. İlk sezonunda 13. yüzyılda Kayı boyunun Tapınak Şövalyeleri'ne karşı olan mücadelelerini konu alan dizide; “Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu.