Direksiyonda ölümüne oyun

YAŞ ARALIKLARINA GÖRE SONUÇLAR



Türkiye’nin çocuk sürücü dramı rakamlara da yansıdı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Sait Özsoy, TBMM’de milletvekillerine yönelik bilgilendirmesinde skandal rakamları paylaştı. İstatistiklere göre; 2018 yılında direksiyon başına geçen 9 yaşa kadar 674 çocuktan 607 erkek ve 67 kız çocuk yaralandı. 6 erkek çocuk öldü.

RAKAMLAR KORKUTUCU DÜZEYDE



10-14 yaşları arasında 2 bin 266 erkek ve 139 kız çocuk yaralandı. 20 erkek ve bir kız çocuk direksiyon başında öldü. 15-17 yaş arasında 5 bin 544 erkek ve 150 kız çocuk direksiyon başında kaza yaparak yaralandı. 94 erkek ve 2 kız çocuk da hayatını kaybetti. 0-17 yaş arasında toplam 123 çocuk 2018’de hayatını kaybetmiş oldu.

AİLELER BİLİNÇLENDİRİLMELİ



Gülhane Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Sait Özsoy, "Çocukların direksiyonda, trafikte öldükleri bizim resmî istatistiklerimize girmiş. Bunlarla ilgili kanunların olması her şeyin düzgün gittiği anlamına gelmiyor maalesef. İşte, toplumsal bilinç düzeyinin de artırılması gerekiyor" dedi.

