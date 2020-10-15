Diplomalı Ninjalar geliyor

Japonya’nın Ige şehrinde bulunan üniversite, bir anlamda tarihi bir misyonu da üstlenmiş oluyor. Çünkü, ninja adı verilen savaşçıların eğitimlerinin ilk ortaya çıktığı yerlerden biri de bu eyalet olmuştu. Feodal Japonya’da ninja ya da shinobi adı verilen bu kişiler gizlenme, aldatma ve sürpriz saldırılar konusunda uzmandı. Üniversitede Japon tarihi profesörü olan Yuji Yamada, “Yurtdışından pek çok başvuru alıyoruz ancak söylemem gereken bir şey var: Bu programın amacı Ninja tarihini öğrenmek, ninja olmak değil” diyor.