Dilek hemşire sağlık durumu nasıl? Dilek Akçabelen kimdir?

Dilek hemşire sağlık durumu nasıl? Corona virüse yakalandığında hamile olan, erken ama sağlıklı bir bebek dünyaya getiren hemşire Dilek Akçabelen'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Dilek hemşirenin hayatını kaybettiğine dair yayılan haberin doğru olmadığı bilgisi ise Bakan Koca'dan geldi. Dilek hemşirenin hastanesinden de durumu hakkında açıklama yapıldı.

DİLEK HEMŞİRE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bakan Koca'nın açıklaması: "DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR."

Hastane tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: "Dilek Akçabelen isimli hastamızda yeni gelişen önemli büyüklükte beyin ödemi ve beyin kanaması oluşmasına rağmen, beyin ölümü gerçekleşmemiştir. Hastamızın tedavisi ECMO (extra corporeal membrane oxygenation) olarak adlandırılan mekanik dolaşım destek sistemine bağlı olarak devam etmektedir. Hastamız için şimdiye kadar olduğu gibi bugün de tüm gayretimizi göstermeye devam etmekteyiz"

DİLEK AKÇABELEN KİMDİR?

30 yaşındaki Dilek Akçabelen İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapıyordu. 10 yıllık hemşireydi. Zor bir hamilelik dönemi geçiren Dilek hemşire, hamileliğinde böbrekleriyle ilgili sorunlar yaşadı hatta bir operasyon geçirdi. Mart ayında corona virüs salgını başladığında heyet raporuyla erken doğum iznine ayrıldı.

34 haftalık hamileyken corona virüse yakalanan Dilek hemşirenin ailesinde virüs tespit edilemedi, virüsü komşusundan aldığı tahmin ediliyor.

11 Nisan'da hastaneye kaldırılan Dilek hemşirenin durumu ağırlaşınca üç gün sonra bebeği sezaryenle alındı. Dilek hemşire, 2,5 kilo doğan oğlu Tunç'u birkaç saniye görebildi.

Dilek hemşirenin böbrek rahatsızlığı ve hamileliğinde zayıflayan bağışıklığı nedeniyle durumu hızlı ilerledi, akciğerleri fonksiyonlarını yerine getirememeye başladı, nakil ihtiyacı doğdu.

Dilek Akçabelen, akciğer nakli için organ nakli sırasına girdi, ancak olumlu haber gelmedi. 1,5 aydır yoğun bakımda olan Dilek hemşirenin durumu ağır.