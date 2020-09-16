Dilara'nın nefes alması için el uzatın

Tedavi masraflarını karşılayamadıklarını söyleyen anne Elif Keleş, "Kızım kronik akciğer hastası. Ciğerlerindeki yağlanma devam ediyor. Kullandığı ilaçlar çok ağır. Oksijen tüpüne ihtiyacımız var. Dilara, sokakta arkadaşlarını, yaşıtlarını görünce dışarıya çıkamadığı için ağlıyor. Kızımın tedavisi için duyarlı insanlardan yardım bekliyorum" dedi. Dilara da ‘Nefes almak istiyorum’ diyerek gözyaşı döktü.