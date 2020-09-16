16 Eylül 2020 Çarşamba 22:53 | Son Güncelleme:
Dilara'nın nefes alması için el uzatın
Gaziantep'te yaşayan Keleş Ailesi, akciğerinin yüzde 20'sini kullanabilen 14 yaşındaki kızları Dilara için destek bekliyor.
Tedavi masraflarını karşılayamadıklarını söyleyen anne Elif Keleş, "Kızım kronik akciğer hastası. Ciğerlerindeki yağlanma devam ediyor. Kullandığı ilaçlar çok ağır. Oksijen tüpüne ihtiyacımız var. Dilara, sokakta arkadaşlarını, yaşıtlarını görünce dışarıya çıkamadığı için ağlıyor. Kızımın tedavisi için duyarlı insanlardan yardım bekliyorum" dedi. Dilara da ‘Nefes almak istiyorum’ diyerek gözyaşı döktü.