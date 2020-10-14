14 Ekim 2020 Çarşamba 19:26 | Son Güncelleme:
Dilan Çiçek Deniz saygı duyduğu oyuncu Demet Evgar ile buluştu
Demet Evgar ve Hazar Ergüçlü ile ‘Alev Alev' adlı dizide rol alacak olan Dilan Çiçek Deniz, projesinin seyirciyle buluşmasını dört gözle beklediğini aktardı.
Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi Alev Alev adlı dizide seyirciyle buluşmayı dört gözle beklediğini aktardı. Demet Evgar ile rol almaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Dilan Çiçek Deniz, "Demet benim çok beğendiğim saygı duyduğum bir oyuncu” diyerek rol arkadaşından övgü dolu sözlerle bahsetti.