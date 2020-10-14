Dilan Çiçek Deniz saygı duyduğu oyuncu Demet Evgar ile buluştu

Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi Alev Alev adlı dizide seyirciyle buluşmayı dört gözle beklediğini aktardı. Demet Evgar ile rol almaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Dilan Çiçek Deniz, "Demet benim çok beğendiğim saygı duyduğum bir oyuncu” diyerek rol arkadaşından övgü dolu sözlerle bahsetti.