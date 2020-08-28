Devlet Tiyatroları 1 Eylül'e hazır

Elbette salgınla ilgili gerekli tüm önlemler alınmış olarak…

DT yaz sezonunda ‘Açık Hava’ ve ‘Kamyon Tiyatrosu’ gibi uygulamalarla tiyatroseverleri yalnız bırakmadı.

Özellikle ‘Kamyon Tiyatrosu’ Anadolu’da tiyatro sahnesi bulunmayan pek çok noktaya sanat taşımış oldu.

Yeni sezonda ise 17 oyun prömiyer yapacak.

Yeni oyunların yanısıra geçen yıldan seyircisini tüketmemiş, repertuvarda olan oyunlar da eylül, ekim aylarından itibaren seyirci ile buluşturacak.

Ankara'da ilk etapta Cüneyt Gökçer, Stüdyo Sahne, Akün Sahnesi ve Küçük Tiyatro açılacak.

Sezon, Cüneyt Gökçer' de Leyla ile Mecnun oyununun sahnelenmesiye başlayacak.

“Aşık Veysel” isimli oyun da ilk kez 1 Eylül'de seyirci ile buluşacak.

Sabahattin Kudret Aksal'ın 50 yıl kadar önce sahnelenmiş Sonsuzluk Kitabevi adlı eseri de 8 Eylül’de prömiyer yapacak.

Akün Sahnesi'nde ise geçen sezon da ilgiliyle izlenen “Açık Denizde” ve “Siyahlı Kadın” isimli oyunlar seyirci ile buluşacak.

Bursa'da Tarla Kuşuydu Jüliet, Antalya Devlet Tiyatrosunda Yastık Adam, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda Aşk Bir Şey Değildir gibi pek çok oyun perde açmak için gün sayıyor.

ANADOLU’DA GERÇEKLEŞEN BİR HAYAL



Önce hayalini kurdular, ardından hayallerini süsleyen yayınevini…

Bu hayali, çıkardıkları edebiyat dergisiyle de taçlandırdılar.

Van Erciş’te ikamet eden edebiyat ve kitap dostu Cihat Albayrak’ın öncülüğünde kurulan Hayal Kitabevi ve Hayal Bilgisi dergisinden söz ediyorum.

Dar imkanlarla kurulan yayınevi şimdi 10 yaşında.

Yayınevi, binlerce Ercişli’nin uğrak noktalarından biri olmuş yıllar içinde.

İçeride kurulan kuzine sobada haşlanan patatesin kokusuna kitap kokusunun karıştığı mekan edebiyat dostlarını buluşturan bir merkez konumunda.

Kitabeviyle yetinmeyen Cihat Albayrak ve eşi aynı zamanda Hayal Bilgisi adlı edebiyat dergisinin kuruluşuna da öncülük etti.

Edebiyat dergisi olmanın ötesinde bir iyilik dergisi olan Hayal Bilgisi, yaptığı kampanya ve organizasyonlarla bugüne kadar binlerce çocuğun hayaline ortak oldu.

Dergi ve çevresindekiler, oyuncaktan defter ve giysiye kadar pek çok kalemde çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcadı, harcamaya da devam ediyorlar.

Her şehrin bir hayal kitabevi olsa keşke.

Nice 10 yıllara.

FİŞEKHANE AÇIK HAVA SİNEMA GÜNLERİ



Zeytinburnu’nun yeni sanat mekanı Fişekhane eylül ayı boyunca açıkhava sinemasına ev sahipliği yapacak.

2 -26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Fişekhane Açık Hava Sineması, haftanın üç günü farklı kategorilerde bağımsız filmleri izleyici ile buluşturacak. Başka Sinema iş birliği ile düzenlelen film seçkisinin açılışı, 2 Eylül tarihinde Federico Fellini’nin 1960 yapımı “La Dolce Vita” adlı eseri ile yapılacak. Eylül ayında toplam 12 filmin gösterileceği seçkide; La Dolce Vita , 2040, Yeni Baştan, Arizona Dream, Proxima, Parasite, Bozkır, Seberg, A Faithful Man, Carol, Sinek Kuşu, The Farewell filmleri yer alıyor.

TALİMHANE’DE NAPOLİTEN KONSERİ



Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile Beyoğlu Talimhane Sahnesi’nde gerçekleşen etkinlikler kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Napoliten Konseri ile sahnede olacak. 29 Ağustos 2020 Cumartesi, Saat: 20.00’de İstanbul Beyoğlu Talimhane’de gerçekleşecek olan Napoliten Konseri’nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tenorları müzikseverlerle olacak.