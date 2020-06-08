08 Haziran 2020 Pazartesi 23:59 | Son Güncelleme:
Develer sınıf arkadaşı oldu
Samsun'un 19 Mayıs İlçesi'nde yaşayan lise öğrencisi Selvi Varol, Nazlı, Kara ve Paşa adını verdiği develeriyle birlikte derslerini internet üzerinden takip ediyor.
Eskiden dedesinin deve sürüsü olduğunu, bunu babasından çok dinlediğini ve etkilendiğini söyleyen 17 yaşındaki Selvi ‘Çok istediğim için babam da bana deve aldı. Nazlı, Kara ve Paşa adındaki develerimi elimle besliyorum, onlarla eğleniyorum. Ben ders yaparken de yanımda duruyorlar’ dedi.