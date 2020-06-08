Develer sınıf arkadaşı oldu

Eskiden dedesinin deve sürüsü olduğunu, bunu babasından çok dinlediğini ve etkilendiğini söyleyen 17 yaşındaki Selvi ‘Çok istediğim için babam da bana deve aldı. Nazlı, Kara ve Paşa adındaki develerimi elimle besliyorum, onlarla eğleniyorum. Ben ders yaparken de yanımda duruyorlar’ dedi.