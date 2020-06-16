16 Haziran 2020 Salı 00:33 | Son Güncelleme:
Detoks etkili mor havuç
Turuncu havuçtan 30 kat fazla antioksidan içeren mor havuç, bağışıklığı güçlendiriyor, vücutta detoks etkisi yapıyor.
Şalgam suyunun ham maddesi olarak kullanılan mor havuç, yüksek miktarda A, C ve K vitaminleri ile potasyum, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içeriyor. Bu sayede bağışıklık sistemini vücudu serbest radikallerden koruyor. Bu özelliği de onun gripten kanser türlerine kadar birçok hastalıktan koruyucu bir etki oluşturmasını sağlıyor. Hücrelerin temizlenmesini sağlıyor. Detoks suyu olarak da kullanılıyor. Ödem ve şişkinliklerden kurtulmak için beslenme uzmanları tarafından öneriliyor.