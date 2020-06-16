Detoks etkili mor havuç

Şalgam suyunun ham maddesi olarak kullanılan mor havuç, yüksek miktarda A, C ve K vitaminleri ile potasyum, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içeriyor. Bu sayede bağışıklık sistemini vücudu serbest radikallerden koruyor. Bu özelliği de onun gripten kanser türlerine kadar birçok hastalıktan koruyucu bir etki oluşturmasını sağlıyor. Hücrelerin temizlenmesini sağlıyor. Detoks suyu olarak da kullanılıyor. Ödem ve şişkinliklerden kurtulmak için beslenme uzmanları tarafından öneriliyor.