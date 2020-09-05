Dersimiz: Kan bağışı

YÜZLERCE KİŞİYE ULAŞTI



Kayseri'nin Özvatan İlçesi'nde felsefe öğretmenliği yapan Yasin Örer, okulda başlayan kan bağışı kampanyasını farklı boyuta taşımak için elinden geleni ardına koymadı. Cuma hutbeleri, kamu kurum ve kuruluşları, öğrenci ve arkadaşlarından yardım alan Yasin Öğretmen, son 4 yılda kan ihtiyacı olan yüzlerce kişiye ulaşma fırsatı yakaladı.

PELERİNSİZ KAHRAMANLAR



Yasin Örer, Kansere Karşı Birlikte Derneği ile Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kemik İliği Bölümü'nde tedavi gören çocuklar için farklı zamanlarda sosyal etkinlikler yaptığını söyledi. Çevresine örnek olan 35 yaşındaki Örer, "Aslında kahramanlık bizim bağışçılarımızda ve doktorlarımızda. Hepsi pelerinsiz kahraman" diye konuştu.

ULAŞIMI DA SAĞLIYOR



Yasin Örer, "Kan bulduğum aileler beni hiç tanımaz. Doktorlar kana ihtiyaç olduğunu bana mesaj atarlar. Ben de hemen çevremden ve telefon gruplarımdan yazarım. Hastayı bilmem. Hasta ile bağışçı arasındaki organizasyonu sağlarım. Kan verecek kişinin aracı yoksa kendi aracımla alıp bağışını yapmasını sağlarım" diye konuştu.