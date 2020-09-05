Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Dersimiz: Kan bağışı
05 Eylül 2020 Cumartesi 08:01 | Son Güncelleme:

Dersimiz: Kan bağışı

Dersimiz: Kan bağışı

Kayseri'de öğretmenlik yapan Yasin Örer, 4 yıl önce okulda başlattığı kan bağışı kampanyasını genişletti. Gece gündüz emek vererek bağışçı toplayan Yasin Öğretmen, ilçenin yılda 30 olan bağış sayısını 240'a çıkarttı.

YÜZLERCE KİŞİYE ULAŞTI

Kayseri'nin Özvatan İlçesi'nde felsefe öğretmenliği yapan Yasin Örer, okulda başlayan kan bağışı kampanyasını farklı boyuta taşımak için elinden geleni ardına koymadı. Cuma hutbeleri, kamu kurum ve kuruluşları, öğrenci ve arkadaşlarından yardım alan Yasin Öğretmen, son 4 yılda kan ihtiyacı olan yüzlerce kişiye ulaşma fırsatı yakaladı.

PELERİNSİZ KAHRAMANLAR

Yasin Örer, Kansere Karşı Birlikte Derneği ile Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kemik İliği Bölümü'nde tedavi gören çocuklar için farklı zamanlarda sosyal etkinlikler yaptığını söyledi. Çevresine örnek olan 35 yaşındaki Örer, "Aslında kahramanlık bizim bağışçılarımızda ve doktorlarımızda. Hepsi pelerinsiz kahraman" diye konuştu.

ULAŞIMI DA SAĞLIYOR

Yasin Örer, "Kan bulduğum aileler beni hiç tanımaz. Doktorlar kana ihtiyaç olduğunu bana mesaj atarlar. Ben de hemen çevremden ve telefon gruplarımdan yazarım. Hastayı bilmem. Hasta ile bağışçı arasındaki organizasyonu sağlarım. Kan verecek kişinin aracı yoksa kendi aracımla alıp bağışını yapmasını sağlarım" diye konuştu.

İTÜ'lü Halit'i öldürenler müebbet hapse çarptırıldı
Asker uğurlamalarında yine aynı görüntüler! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Göğsümüzü kabarttın
Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi
Yargı reformu ihlal kararlarını azalttı
Antalya'da pes dedirten görüntü: Otobüse maskesiz alınmadı, silecekleri kırdı

Antalya'da pes dedirten görüntü: Otobüse maskesiz alınmadı, silecekleri kırdı

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'la karşı karşı

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'la karşı karşıya geldi! İşte karşılaşmadan kareler

Bir asırdır yer altında yaşayan kasaba

Bir asırdır yer altında yaşayan kasaba

3 Eylül Perşembe gününe ait reyting sonuçları yayın

3 Eylül Perşembe gününe ait reyting sonuçları yayında!