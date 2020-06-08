Dereotu kemikleri güçlendiriyor

Tohumlar yapraklardan daha güçlü ve lezzetlidir ve en yaygın olarak İskandinavya ve Almanya mutfaklarından oluşur. Dereotunun benzersiz sağlık faydaları iki tür şifa bileşeni içerir: karvon, limonen ve anetofuran dahil monoterpenler; Ve kaempferol ve vicenin de dahil olmak üzere flavonoidler. Beslenme uzmanları “Kimyasal koruyucu ve bakteriyostatik özelliklerine ek olarak, dereotu çok iyi bir kalsiyum kaynağı olarak nitelendiriliyor. Kalsiyum, menopozdan sonra ve romatoid artrit gibi bazı durumlarda oluşan kemik kaybını azaltmak için önemlidir” diyor.