Derdini anlat derman ol

Ordu'nun Altınordu İlçesi’nde 17 yıldır kırtasiye işleten Osman Erdaş isimli esnaf, iş yerinin önünde beklediği sırada kendisine sürekli olarak adres sorulunca, farklı bir yönteme başvurdu. Dükkan camına ‘adres sormak 1 TL, adrese götürmek ise 10 TL’ şeklinde bir yazı asan Erdaş, ilgi ve fotoğraf çekenlerin sayısı artınca, fotoğraf çektirmeyi de 10 lira olarak belirledi.

TANIMAYANLAR DERT ANLATIYOR

Kimi zaman hiç tanımadığı insanların kendisine dert anlattığı için dert dinlemenin saatini de 50 TL olarak belirleyen esnaf, elde edilen gelirleri, SMA hastası 17 aylık Demir Ali'nin tedavisi için bağışlayacak. Gördüğü ilgiye şaşıran Erdaş, “Şakayla başladığım uygulama para kazandırınca, Demir Ali’nin sağlığı için kullanmaya karar verdim” dedi.

GÖREN ŞAŞIRIYOR



Adres soran Musa Yıldız isimli vatandaş, “Bence süper bir uygulama, ilk defa başıma böyle bir şey geldi, şaşkınız ama yardımlaşmak güzel, inşallah Demir Ali de sağlığına kavuşur” dedi.

YARDIM ETMEK GÜZEL



Uygulamanın güzel olduğunu ifade eden emekli öğretmen Şadi Genç, “Gerçekten çok yerinde bir olay. Bizim halkımız da yardımseverdir. Burada esnaf arkadaşımızın mizahi olarak başlattığı uygulamanın Demir Ali'ye destek olarak güncellemesi harika bir olay” diye konuştu.