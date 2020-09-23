Denizli 4 bin yıl önce de tekstil merkeziymiş

Beycesultan Höyüğü'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Eşref Abay, “Burada milattan önce 1700 yılına tarihlenen bir yapı tespit ettik. İçinde tekstil üretiminde kullanılan binlerce ağırşak, süslemede kullanılan deniz kabukları ile yanmış halde tekstil parçaları ve el tezgahları var" dedi.