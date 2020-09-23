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23 Eylül 2020 Çarşamba 19:42 | Son Güncelleme:

Denizli 4 bin yıl önce de tekstil merkeziymiş

Denizli 4 bin yıl önce de tekstil merkeziymiş

Tarihten bu yana tekstil üretim merkezi olma unvanına sahip Denizli'de, Çivril İlçesi'ndeki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait dokuma tezgahı parçaları, tekstil ürünleri ve aksesuarlara ait buluntular saptandı.

Beycesultan Höyüğü'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Eşref Abay, “Burada milattan önce 1700 yılına tarihlenen bir yapı tespit ettik. İçinde tekstil üretiminde kullanılan binlerce ağırşak, süslemede kullanılan deniz kabukları ile yanmış halde tekstil parçaları ve el tezgahları var" dedi. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

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