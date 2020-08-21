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21 Ağustos 2020 Cuma 20:08 | Son Güncelleme:

Denizde çok güzel hareketler

Denizde çok güzel hareketler

‘Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncuları Cihan Talay, Cem İşçiler ve Hamza Yazıcı, Bodrum Azka Otel'de görüntülendi.

Sezonun yorgunluğunu denize girerek atan yakın arkadaşlar yaklaşık bir saat suda kaldı. Yüzme bilmeyen Hamza Yazıcı’ya rol arkadaşları Cem İşçiler ve Cihan Talay yüzme dersi verirken aralarındaki renkli görüntüler objektiflere yansıdı. Öte yandan Cihan Talay’ın denize şapkayla girmesi dikkatlerden kaçmadı.

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