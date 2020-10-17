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17 Ekim 2020 Cumartesi 20:49 | Son Güncelleme:

Denizde çanta buldu sahibine yolladı

Denizde çanta buldu sahibine yolladı

Muğla Ekincik Koyu'nda dalış yapan Tarık Tunç, metrelerce derinlikte fark ettiği çantanın yanına gitti.

Su altında içerisini açtığında ilk önce gözlük, parfüm gibi kişisel eşyaları gördü. Daha sonra kredi kartı ve paraların olduğunu fark edince su yüzeyine çıktı. Kredi kartının üzerinde yazan bilgilerden yola çıkarak, çantanın sahibini sosyal medyadan bulup durumu haber verdi. Bulduğu 460 TL, yüzük, kimlikler ve diğer eşyaları sahibine kargoladı. Tunç aynı zamanda denizde altın arayarak bulduğu paralar ile sokak hayvanlarına mama alıyor. Dalış yaptığı sırada yanında getirdiği torbasına bulduğu bütün çöpleri doldurarak denizleri temizliyor.

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