17 Ekim 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:
Deniz Seki, Cenk Eren ve Asuman Dabak'tan tabak kırma yarışı
- RECEP ASLAN
Şarkıcı Deniz Seki, Cenk Eren ve oyuncu Asuman Dabak, önceki akşam Cihangir'deki Tanisia adlı mekanın açılışında boy gösterdi.
Üç ünlü isim Deniz Seki, Cenk Eren ve Asuman Dabak, mekanda tabak kırarak stres attı. Görüntüler sosyal medyada günün konusu oldu. Mekan çıkışı objektiflere takılan Seki, kameralara konuşmaktan kaçındı. Makyajsız olduğu gözlenen Seki, hızlı adımlarla aracına doğru yöneldi.