  • $7,9347
  • 9,2997
  • 484.61
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Deniz Seki, Cenk Eren ve Asuman Dabak'tan tabak kırma yarışı
17 Ekim 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:

Deniz Seki, Cenk Eren ve Asuman Dabak'tan tabak kırma yarışı

Deniz Seki, Cenk Eren ve Asuman Dabak'tan tabak kırma yarışı
- RECEP ASLAN

Şarkıcı Deniz Seki, Cenk Eren ve oyuncu Asuman Dabak, önceki akşam Cihangir'deki Tanisia adlı mekanın açılışında boy gösterdi.

Üç ünlü isim Deniz Seki, Cenk Eren ve Asuman Dabak, mekanda tabak kırarak stres attı. Görüntüler sosyal medyada günün konusu oldu. Mekan çıkışı objektiflere takılan Seki, kameralara konuşmaktan kaçındı. Makyajsız olduğu gözlenen Seki, hızlı adımlarla aracına doğru yöneldi. 

<p>Mars gezegeni ekim ayı boyunca her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.</p><p>Yıllard

Mars'ı görebilmeniz için son 10 gün

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İtalya'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını protesto etti

30 kilometrelik dağlık yol tünellerle aşılacak

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.