Deniz Seki, Cenk Eren ve Asuman Dabak'tan tabak kırma yarışı

Üç ünlü isim Deniz Seki, Cenk Eren ve Asuman Dabak, mekanda tabak kırarak stres attı. Görüntüler sosyal medyada günün konusu oldu. Mekan çıkışı objektiflere takılan Seki, kameralara konuşmaktan kaçındı. Makyajsız olduğu gözlenen Seki, hızlı adımlarla aracına doğru yöneldi.

