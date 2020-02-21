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  3. Deniz Seki aşk yaşadığı İrfan Özçelik ile bir ay sonra evleniyor

Deniz Seki aşk yaşadığı İrfan Özçelik ile bir ay sonra evleniyor

Deniz Seki aşk yaşadığı İrfan Özçelik ile bir ay sonra evleniyor

Deniz Seki, ağustos ayından beri aşk yaşadığı İrfan Özçelik’ten evlilik teklifi aldı. Teklifi kabul ettiği söylenen Seki’nin nikâh masasına oturacağı belirtildi.

Recep ASLAN

‘Ala’ isimli şarkıyla güçlerini birleştiren Demet Akalın, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu, önceki akşam Arnavutköy’de bir araya geldi. Cansu Kurtçu ve Demet Akalın geceye eşleriyle birlikte katılırken Deniz Seki de erkek arkadaşı İrfan Özçelik ile boy gösterdi. 3 saat mekânda sohbet eden ekip çıkışta objektiflere yansıdı.

Gece kulübünden ilk çıkan Demet Akalın, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkıyla ilgili olarak “Davetiyle bekliyorum” diyerek espri yaptı. Seki ise çıkışta evlilik müjdesi verdi. Fatih Özçelik ile bir ay sonra nikâh masasına oturacağı söylenen Seki; “Bilmiyorum artık. 1 ay sonra konuşuruz bunları” cevabını verdi. Kafaları karıştıran Seki, Cansu Kurtçu ile birlikte elinde çiçeklerle mekândan ayrıldı. Sevgilisinin aracına binen Seki, sokakta çiçek satan çocuklara ise 100 TL harçlık verdi. 

Deniz Seki'nin erkek arkadaşı İrfan Özçelik, mekandan ilk ayrılan isim oldu. 

Erkek arkadaşıyla aynı kadraja girmek istemeyen Deniz Seki mekândan yakın dostu Cansu Kurtçu ile birlikte ayrıldı.

 


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