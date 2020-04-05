Deniz Baysal ile Funda Arar takipçilerine seslendi: Hediye yerine bağış yapın!

Deniz Baysal ile Funda Arar, yeni yaşlarının iyiliklere vesile olması için takipçilerine seslendi. Deniz Baysal 28. yaş gününde sağlık çalışanlarına, Funda Arar ise 44. yaşında Kansersiz Yaşam Derneği için bağış istedi. Yarın doğumgünü olan Arar, hediye yerine kanser hastası çocuklar için yardım istedi. Bir diğer anlamlı kampanya da oyuncu Deniz Baysal’dan geldi.

SAĞLIKÇILARA DESTEK



Ünlü isim, 28. yaş kutlamasında hayranlarına, sağlık çalışanları için seslendi. Oyuncu, korona virüse karşı hayatlarını riske atarak insanları kurtarmaya çalışan tüm sağlık çalışanları için Lokman Hekimi Sağlık Vakfı’na bağışta bulunabileceklerini söyledi.