Deniz Akkaya'dan Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu'na tepki! 'Mesleki kariyerleri karanlık'

Deniz Akkaya, geçtiğimiz hafta bir partiye katılarak yine koronavirüs önlemlerini yok sayan eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu. İskenderoğlu ve Şahin’in pandemi döneminde nefret objesi haline dönüştüklerini söyleyen Akkaya, kariyerleri için bu duruma daha çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Uçankuş’ta sunduğu programda konuşan Deniz Akkaya, "Başınıza bir şey geldiğinde bu toplum üzerine üşüşecek. Toplum sağlığını geçtim insanlar aç! Bir şey yapıyorsunuz da bari gizli yapın! Benim de arkadaşlarım mangal yaparken bile fotoğraf çektirmiyor ya! Anasının, babasının ekmeğini yiyen dünya umursamazları! Buse ve Şevval mesleki kariyeriniz karanlık. Bunun faturası önümüzdeki yıllarda çok kötü dönecek size’’ dedi.

