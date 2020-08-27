Demet Şener, Ebru Akel, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses gibi ünlü isimler stant açacak

Aslı Özdemir ve Sevcan Bakır çözüm ortaklığıyla gerçekleştirilecek organizasyonda Demet Şener, Ebru Akel, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, Nilay Cafer, Arzu Ermiş, Sevgi Toprak, Derya Çopur ve Zeynep Kaya gibi ünlü isimler yer alacak. Vadistanbul’da üç gün sürecek olan etkinlikte ünlü isimler, yeni koleksiyonlarını sergileyecek.