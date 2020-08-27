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  3. Demet Şener, Ebru Akel, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses gibi ünlü isimler stant açacak
27 Ağustos 2020 Perşembe 19:44 | Son Güncelleme:

Demet Şener, Ebru Akel, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses gibi ünlü isimler stant açacak

Demet Şener, Ebru Akel, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses gibi ünlü isimler stant açacak

Sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri ‘Fashion Room Türkiye Alışveriş Günleri' etkinliğinde markalarıyla stant açacak.

Aslı Özdemir ve Sevcan Bakır çözüm ortaklığıyla gerçekleştirilecek organizasyonda Demet Şener, Ebru Akel, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, Nilay Cafer, Arzu Ermiş, Sevgi Toprak, Derya Çopur ve Zeynep Kaya gibi ünlü isimler yer alacak. Vadistanbul’da üç gün sürecek olan etkinlikte ünlü isimler, yeni koleksiyonlarını sergileyecek. 

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