Demet Özdemir'in sevgililerindeki 'Serenay Sarıkaya' tesadüfü!

Kerem Bürsin ile birlikte olmaya başlayan Demet Özdemir’in aşk listesi şaşırttı. Demet Özdemir’in, peş peşe adının anıldığı kişilerin, bir zamanlar Serenay Sarıkaya ile de aşk yaşamış olması dikkatlerden kaçmadı. Özdemir, Sarıkaya’yla birlikte olan işadamı Yaman Taciroğlu’ndan ayrıldıktan sonra Kerem Bürsin’e kalbini kaptırdı. Birbirlerini sosyal medyadan da takip eden Sarıkaya ile Özdemir’in özel hayatlarındaki bu ilginç tesadüf ise şaşırttı.

MUTLULUK İTİRAFI



Öte yandan Özdemir'in ise çevresine, Kerem ile tanışma aşamasında olduklarını ve şu an için her şeyin yolunda olduğunu söylediği öğrenildi. İkili, karantinada bol bol zaman geçiriyor.

BOŞ SOKAKLAR HÜZÜNLENDİRİYOR



Serenay Sarıkıya, İbrahim Selim’in Instagram’daki canlı yayınına katıldı. Karantina günlerini Cem Yılmaz’ın Levent’teki evinde geçiren oyuncu, “Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz ama bence dünyaya en çok yakışan şey, insan. Sokaklar bomboşken çok hüzünlü” dedi.