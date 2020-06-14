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  3. Demet Özdemir: Her gün şükrediyorum
14 Haziran 2020 Pazar 03:04 | Son Güncelleme:

Demet Özdemir: Her gün şükrediyorum

Demet Özdemir: Her gün şükrediyorum

Demet Özdemir, Instagram'da canlı yayına katıldı.

Özdemir, bu dönemde motivasyonunu ve enerjisini nasıl güçlü tuttuğunu şu sözlerle anlattı: Demet Özdemir, Instagram’da canlı yayına katıldı. Özdemir, bu dönemde motivasyonunu ve enerjisini nasıl güçlü tuttuğunu şu sözlerle anlattı: Öncelikle her yeni güne sağlıklı bir şekilde uyandığım için şükrediyorum. Bu bana güne pozitif bir şekilde başlama gücü veriyor. Mutluluğun insanın kendisi ile başladığını düşünüyorum. Kendinde mutluysan içindeki gücü ve enerjiyi dışarıya yansıtabiliyorsun. 

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