Demet Evgar'ın acı günü! Ünlü oyuncu babaannesi Sabahat Evgar'ı kaybetti

Demet Evgar, babaannesini Manisa’da toprağa verdi. Hatuniye Camii'nde taziyeleri kabul eden ünlü oyuncu, gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken oyuncuyu yakınları teselli etti. Oyuncu, Instagram’dan “Yolun açık olsun kuşlar gibi gittin” yazdı.

