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  3. Demet Evgar'ın acı günü! Ünlü oyuncu babaannesi Sabahat Evgar'ı kaybetti
31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:12 | Son Güncelleme:

Demet Evgar'ın acı günü! Ünlü oyuncu babaannesi Sabahat Evgar'ı kaybetti

Demet Evgar'ın acı günü! Ünlü oyuncu babaannesi Sabahat Evgar'ı kaybetti

Oyuncu Demet Evgar, beyin kanaması geçiren 86 yaşındaki babaannesi Sabahat Evgar'ı kaybetti.

Demet Evgar, babaannesini Manisa’da toprağa verdi. Hatuniye Camii'nde taziyeleri kabul eden ünlü oyuncu, gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken oyuncuyu yakınları teselli etti. Oyuncu, Instagram’dan “Yolun açık olsun kuşlar gibi gittin” yazdı.

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