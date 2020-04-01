Demet Akbağ, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Açelya Akkoyun, Erkan Can ve daha niceleri... Ünlülerden Kızılay'a büyük destek!

“Kızılay Sensiz Olmaz” filmi ile ünlü sanatçıları bir araya getirdi. Türkiye’nin tanınmış sanatçıları hiçbir karşılık beklemeden kamera karşısına geçti. Türk Kızılay’ın toplum için önemine dikkat çeken videoda Demet Akbağ, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Açelya Akkoyun, Fikret Kuşkan, Bahtiyar Engin, Erkan Can, Menderes Samancılar, Güven Kıraç ve Gizem Karaca gibi isimler yer alıyor.