Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine cam düştü! 'Kızımı yardımlar korudu'

Demet Akalın’ın kızı Hira, önceki akşam ölümden döndü. 6 yaşındaki Hira’nın üzerine akşam saatlerinde kış bahçesinde bulunan cam düştü. O anlarda büyük korku yaşayan Hira, küçük sıyrıklarla olayı atlatırken Akalın, camın fotoğrafını sosyal medyadan yayımlayarak olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

MUCİZE KURTULUŞ OLDU



Ünlü şarkıcı, “Akşam akşam Hira’nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Kazadan bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları sayesinde. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu. Hira iyi ama korktu” dedi. Ardından takipçilerinden dua isteyen popçu, “Bu camdan mucize kurtuldu küçük kızım kabus gibi” mesajını da ekledi.