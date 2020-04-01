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  3. Demet Akalın ve Hande Yener'den ilginç diyalog... Türkçesi değil, gözleri bozukmuş!

Demet Akalın ve Hande Yener'den ilginç diyalog... Türkçesi değil, gözleri bozukmuş!

Demet Akalın ve Hande Yener'den ilginç diyalog... Türkçesi değil, gözleri bozukmuş!

Sosyal medyada hatalı yazım tarzıyla sürekli eleştirilen Demet Akalın'dan ilginç bir itiraf geldi.

Demet Akalın yakını görme sıkıntısı yaşayınca imdadına eski düşmanı yeni kankası Hande Yener koştu. Yener, Akalın’a bir gözlükçü arkadaşı vasıtasıyla yakın gözlüğü yolladı. Akalın mutluluğunu “Artık hatasız yazacağım” sözleriyle dile getirdi. Akalın’ın sözleri karşısında Yener, “TDK ile ilgisi yoktur diyorsun. Güle güle kullan canım” diyerek gülümsetti.


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