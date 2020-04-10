Demet Akalın ve Gökhan Özen'in 'Yıkıl Karşımdan' kavgası

Akalın, mutluluğunu "8 yıl önceki şarkım yine patlamış" sözleriyle dile getirdi. Demet Akalın'ın sözleri Gökhan Özen'i kızdırdı. Özen, Instagram sayfasında "Bu şarkının söz, müzik, aranje ve mixini ben değil de kendi yaptı sanmış olabilir bir an için. Düet jestimi de bir an için unutmuş olabilir. Canı sağolsun. Biz tebrik edelim şarkısını" mesajını paylaştı.