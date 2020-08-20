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  • Demet Akalın ve Alişan temizlik işçisi Habib Çaylı'nın borcunu kapatacaklar
20 Ağustos 2020 Perşembe 21:47 | Son Güncelleme:

Demet Akalın ve Alişan temizlik işçisi Habib Çaylı'nın borcunu kapatacaklar

Demet Akalın ve Alişan temizlik işçisi Habib Çaylı'nın borcunu kapatacaklar

Bursa'da temizlik işçisi Habib Çaylı, bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etmişti.

Demet Akalın ve Alişan, 35 bin liralık kredi borcu olmasına rağmen kaldırımda bulduğu parayı hiç düşünmeden emniyete teslim eden temizlik işçisini programlarına konuk olarak aldı. İki ünlü isim, Çaylı'yı takdir ettiklerini dile getirerek 'borcunu biz kapatacağız' dedi. Yayına katılan Mustafa Ceceli de destek sözü vererek, “Dünya, senin gibi iyi kalpli insanlar sayesinde ayakta duruyor” dedi.  

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