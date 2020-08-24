Demet Akalın: Hira'yı devlet okuluna veririm

Sabah programı sunan şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira ve eşi Okan Kurt ile birlikte önceki akşam Etiler Akmerkez’deydi. Bir mekanda ailece yemek yiyen Akalın, çıkışta 21 Eylül’de okulların açılmasıyla ilgili konuştu. Akalın, kızı Hira’yı kimi meslektaşlarının aksine okula göndereceğini söyledi. Beykoz Acarkent’te oturan Akalın, “Okula göndermemek olmaz. Mecburi. Bizim sitede devlet okulu olsa ben devlet okuluna vereceğim” dedi.



HAKAN ALTUN MÜZİĞİ BIRAKTI



Bu arada Akalın, sevilen sanatçı Hakan Altun ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Akalın, sosyal medya hesabından takipçilerine ‘Sabah programında kimleri görmek istersiniz?’ sorusunu yöneltti. Bir takipçinin Hakan Altun cevabı üzerine Akalın ”Müziği bırakmış” cevabıyla kafalarda soru işareti bıraktı.