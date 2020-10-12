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12 Ekim 2020 Pazartesi 21:25 | Son Güncelleme:

Delikli Kaya sırrını koruyor

Delikli Kaya sırrını koruyor

Elazığ'da merkeze 25 kilometre uzaklıkta olan Erbildi Köyü sınırları içerisinde ‘Delikli Taş' ismi verilen kaya, incelenmeyi ve keşfedilmeyi bekliyor.

‘Delikli Taş' ismi verilen kaya, incelenmeyi ve keşfedilmeyi bekliyor. 10 metre yükseklikte ve gizli giriş basamakları olan kayanın içinde bulunan delikli taş, 10 metrekare alana sahip. Eğilerek girilen ve yüksekliği 1,5 metre olan kayanın, içinde ise koltuğa benzer şeklinde bölümün bulunması ise dikkat çekiyor. Köy sakinleri, geçmişi yüz yıllar öncesine dayandığını belirttiği oluşumun tam tarihinin bilinmediğini belirterek, ‘gözetleme noktası veya sığınak olarak kullanıldığını düşünüyor.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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