21 Eylül 2020 Pazartesi 20:48 | Son Güncelleme:
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun güzellik foyası ortaya çıktı
Photoshop programı ile fotoğraf inceltme kervanına Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da katıldı.
Talu, önceki gün Baran Tınaz ile birlikte bir düğünde boy gösterdi. Törenden paylaşımlar yapan Talu’nun, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına fotoşop yaptığı ortaya çıktı. Talu’ya birçok takipçisi “ne gerek vardı” derken bazı takipçileri ise Kendall Jenner’a benzetti.