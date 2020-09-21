Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun güzellik foyası ortaya çıktı

Talu, önceki gün Baran Tınaz ile birlikte bir düğünde boy gösterdi. Törenden paylaşımlar yapan Talu’nun, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına fotoşop yaptığı ortaya çıktı. Talu’ya birçok takipçisi “ne gerek vardı” derken bazı takipçileri ise Kendall Jenner’a benzetti.

