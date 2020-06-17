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  3. Defne Samyeli yurtdışına açılıyor! ABD'den sürpriz sahne teklifi
17 Haziran 2020 Çarşamba 20:09 | Son Güncelleme:

Defne Samyeli yurtdışına açılıyor! ABD'den sürpriz sahne teklifi

Defne Samyeli yurtdışına açılıyor! ABD'den sürpriz sahne teklifi

Defne Samyeli'nin sesi ABD'den duyuldu! Samyeli'nin, performansını izleyen ABD'li yapımcılardan sahne teklifi aldığı öğrenildi.

Sunuculuk ve oyunculuk deneyimlerinin ardından şarkıcılık alanında kariyer planlaması çizen Defne Samyeli, yurtdışına açılıyor! Mekânlarda verdiği canlı konserlerle başarılı sahne performanslarına imza atan Defne Samyeli’ye Amerikalı yapımcılardan sahne teklifi geldi. Ünlü isim, yaptığı sahne programlarını izleyen yapımcılardan gelen istek üzerine de özel bir müzikal videosu hazırlayarak firmalara gönderdi. ‘Çocukluk aşkım’ dediği şarkıcılık alanında kendisini geliştirmek isteyen Defne Samyeli, şartlarda eğer anlaşma sağlarsa ABD’nin yoluna düşecek.

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