Defne Samyeli yurtdışına açılıyor! ABD'den sürpriz sahne teklifi

Sunuculuk ve oyunculuk deneyimlerinin ardından şarkıcılık alanında kariyer planlaması çizen Defne Samyeli, yurtdışına açılıyor! Mekânlarda verdiği canlı konserlerle başarılı sahne performanslarına imza atan Defne Samyeli’ye Amerikalı yapımcılardan sahne teklifi geldi. Ünlü isim, yaptığı sahne programlarını izleyen yapımcılardan gelen istek üzerine de özel bir müzikal videosu hazırlayarak firmalara gönderdi. ‘Çocukluk aşkım’ dediği şarkıcılık alanında kendisini geliştirmek isteyen Defne Samyeli, şartlarda eğer anlaşma sağlarsa ABD’nin yoluna düşecek.