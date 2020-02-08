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  3. Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya haberi için konuştu: Şimdilik yorum yapmam

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya haberi için konuştu: Şimdilik yorum yapmam

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya haberi için konuştu: Şimdilik yorum yapmam

Defne Samyeli, Atina’da aşkları ortaya çıkan eski erkek arkadaşı Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya haberi için konuştu: “Gerekli görürsem ileride konuşurum”

Recep ASLAN

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın sürpriz birlikteliği gündeme bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya’nın rol aldığı Alice müzikalinin 50. oyun kutlamasında ilk kez yan yana görüntülenen ikili, önceki akşam Yunanistan’da gözlerden uzak tatil yaptı. Ancak çiftin hayranları Atina’da ünlü çifti, telefonlarıyla görüntüledi. Böylelikle gizli tutukları tatilleri ortaya çıkan Sarıkaya ile Yılmaz konuyla ilgili sessiz kalırken ilk yorum komedyenin eski kız arkadaşı Defne Samyeli’den geldi. Geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz ile 1,5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli, Nişantaşı’dan kameralara yansıdı. Ünlü sunucu ve şarkıcı, sürpriz aşkla ilgili yorum yapmaktan kaçınsa da sorular karşısında daha fazla sessiz kalamadı. Ünlü sunucu, “Şimdilik bir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem ileride konuşurum” dedikten sonra evinin yolunu tuttu.

 


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