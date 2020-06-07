Dedektif nine

İLKİNDE POLİS BULUP GETİRDİ

Antalya Kepez’e bağlı Kütükçü Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, bir ay önce 'Markete gidiyorum' diyerek, evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, Özyurt'u kaybolduktan 18 gün sonra bularak, 29 Nisan'da ailesine teslim etti. Ancak liseli kız, 14 Mayıs gecesi yeniden kayboldu.

BİR HAFTADA YAKALADI AMA…

Pazarcılık yapan anneanne Ayşe Yıldırım, dedektif gibi iz sürerek, bir haftada torununun izini buldu. Torununun arkadaşlarını tek tek telefon arayan anneanne, Hayriye Nur'un C.B. (28) isimli bir genç ile görüştüğünü belirledi. Kendi çabalarıyla bulduğu adrese gitti. Torununu oradan almayı başaramayan nine, hemen polise bilgi verdiğini, ancak evin hızlı şekilde boşaltıldığını söyledi.

