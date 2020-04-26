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Dededen tahta parkur

Dededen tahta parkur

400 metre engelli koşu sporcusu Zehra, salgın döneminde antrenman yapamaz oldu. İmdadına yetişen dedesi, uluslararası standartlarda tahta parkur yaptı.

Bursa İnegöl’de koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sevdiği pistlerden ayrı kalan "400 metre engelli koşu" sporcusu Zehra Beyhan, dedesinin tahtadan yaptığı engel parkurlarıyla antrenmanlarına devam ediyor. 15 yaşındaki Zehra, 4 yıldır atletizmle ilgileniyor.

Oturdukları apartmanda antrenman yapamayan Zehra, dedesi Alaaddin San'ın yanına gitti. O da torununa, uluslararası standarttaki ölçülere uygun tahtadan engel parkuru yaptı. Bu sayede çalışmalarını sürdüren Zehra, uluslararası başarı elde etmeyi hedefliyor. 


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