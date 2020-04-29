Davulsuz mahalle

KİLOMETRELERCE UZAKTA UYANMIŞ



Bursa Yıldırım’da Emirsultan Hazretleri'nin Türbesi ve camisinin olduğu Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalınmıyor. Rivayete göre; önceleri davul çalan bir kişi, gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta mezarlıkta uyanmış. Bir başka davulcunun davulu patlamış, biri tokat yemiş.

‘PİLAVA PİLAVA’ DİYE BAĞIRIYORLAR



Rivayete göre benzer olayların yaşanması üzerine, "Emir Sultan Hazretleri davuldan rahatsız oluyor" diye düşünerek mahallede davul çalınma bırakılmış. Yıllardır davul yerine "Pilava pilava" diye bağırarak insanlar sahura uyandırılıyor. Hatta sünnet ve düğün cemiyetlerinde hiçbir şekilde çalgı aletleri çalınmıyor.

TEK TEK ZİLLER ÇALINIYOR



Nüfusu 15 bini geçen Emirsultan Mahallesi'nde vatandaşları her sene geleneksel Ramazan davulcuları 'Pilava pilava' diye seslenerek kaldırırken, korona virüs salgını nedeniyle bu görevi bu sene mahalle yönetimi üstlendi. Muhtar azası Şerafettin Torun, kendi isteğiyle kapı kapı dolaşıp zillere basarak vatandaşları sahura kaldırdığını söyledi.