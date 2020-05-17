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  3. Dans tutkusu virüs tanımadı

Dans tutkusu virüs tanımadı

Dans tutkusu virüs tanımadı

Halk oyunlarına gönül verenler virüs engelini sanal ortamdan aşarak kendilerini motive ediyor. Ankara Kültür Sanat Kulübü ile Çınar Kültür Sanat Kulübü internet üzerinden dans yarışması düzenledi.

Solo Halk Dansları Yarışması’na katılan halk dansları eğitmenleri ve dansçıları, performanslarını sergileyip rakipleriyle kıyasıya mücadele ediyor. AKSAK Başkanı Hüseyin Yıldız, “80 video geldi. İnsanlar hem biraz stres atmak hem de öz güvenlerini tazelemek adına yarışmaya katılıyor” dedi.


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