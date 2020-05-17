Dans tutkusu virüs tanımadı

Solo Halk Dansları Yarışması’na katılan halk dansları eğitmenleri ve dansçıları, performanslarını sergileyip rakipleriyle kıyasıya mücadele ediyor. AKSAK Başkanı Hüseyin Yıldız, “80 video geldi. İnsanlar hem biraz stres atmak hem de öz güvenlerini tazelemek adına yarışmaya katılıyor” dedi.