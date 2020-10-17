Dans eden yıldızlar çarpışacak

Bilim insanlarının Apep olarak adlandırdığı yıldız çifti, ilk olarak 2018 yılında keşfedildi ve o tarihten beri gök bilimcileri şaşırtıyor. Yıldız çifti o kadar sıcak ve parlak ki, döndüklerinde ışık hızının yüzde 1'i kadar hızlı gidebilen yıldız rüzgarları doğuruyorlar. Yapılan yeni bir çalışmada bilim insanları, Apep yıldız sistemi için yeni bir matematiksel model önerdi. Eğer model doğruysa iki yıldız günün birinde çarpışacak ve büyük bir patlamaya sahne olacak.